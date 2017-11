Waldachtal Kinder haben Eltern zum Mitmachen motiviert

Liebevoll verpackt wurden die Schuhkartons mit Kleidung, Hygieneartikeln, Schulmaterial, Spielzeug, Süßigkeiten und einem Kuscheltier. Ehrenamtliche Mitarbeiter wie die Diakonsfamilie Hornberger in Waldachtal, haben die mit weihnachtlichem Geschenkpapier adrett verpackten Päckchen an den Sammelstellen durchgesehen und gegebenenfalls mit weiteren Sachspenden ergänzt. Diakon Hornberger dankt besonders Frauen aus der Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal, die wieder wie in den Jahren zuvor emsig Kindersachen von Hand gestrickt haben. So konnten in Waldachtal wieder Strick-Pullover, Socken, Handschuhe und Mützen für bedürftige Kinder beigepackt werden.