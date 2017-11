Waldachtal Jung-Athleten erobern Podest-Plätze

Trainingszeiten sind im Winterhalbjahr montags und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr in der Waldachtal-Sporthalle in Tumlingen; für die Trainingsgruppe U8/U10 (6 bis 9 Jahre) montags, für die Trainingsgruppe U12 (10 bis 11 Jahre) donnerstags und für die Trainingsgruppe ab U14 (12 Jahre und älter) montags und donnerstags. Sondertraining gibt es nach Absprache mit den Trainern. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs (ab Schulalter) bis 17/18 Jahren sind willkommen.

Kreismeisterschaften Waldlauf und Mehrkampf

15 Kreismeister (Einzeltitel und Mannschaftstitel)

Regionalmeisterschaften

Sop hia Buss (W12), 19. Platz, 800m (Halle), Marie Weinläder (W12), 20. Platz, 800m (Halle), Jessica Dietrich (W13), 7. Platz (B-Finale), 60m (Halle), Jessica Dietrich (W13), 5. Platz, Kugelstoß (Halle), Jessica Bohnet (W13), 6. Platz, Kugelstoß (Halle), Maren Wetzler (W13), 11. Platz, Kugelstoß (Halle), Alessia Brieskorn (W14), 3. Platz, 800m (Halle), Leonie Brieskorn (W14), 7. Platz, 800m (Halle) Alicia Dietrich (W15), 6. Platz (B-Finale), 60m (Halle), Alicia Dietrich (W15), 8. Platz, Hochsprung (Halle), Alicia Dietrich (W15), 6. Platz, Kugelstoß (Halle), Luca Bauermeister (MKU12), 3. Platz, 800m (Halle), Felix Moster (M14), 5. Platz, 800m (Halle)

Württembergische Meisterschaften

Emma Moster (W15), 17. Platz, 800m, 25.06.2017 in Neckarsulm, Felix Moster (M14), 20. Platz, 800m, 25.06.2017 in Neckarsulm

Baden-Württembergische Meisterschaften

Alessia Brieskorn, Leonie Brieskorn, Emma Moster (WJU16), 11. Platz, 3x800m, 25.05.2017 in Balingen, Alessia Brieskorn (W14), 8. Platz, Waldlauf, 4.11. in Ötigheim, Leonie Brieskorn (W14), 9. Platz, Waldlauf, 4.11. in Ötigheim, Emma Moster (W15), 11. Platz, Waldlauf, 4.11. in Ötigheim, Felix Moster (M14), 13. Platz, Waldlauf, 4.11. in Ötigheim, Alessia Brieskorn, Leonie Brieskorn, Emma Moster (WJU16), 3. Platz, Mannschaft Waldlauf, 4.11. in Ötigheim

WLV-Jahresbestenliste

WJU16: Alessia Brieskorn, Leonie Brieskorn, Emma Moster, 8. Platz, 3x800m, W15: Emma Moster 28. Platz, 800m, W14: Alessia Brieskorn 26. Platz, 800m, 7. Platz, 2000m, Leonie Brieskorn 17. Platz, 2000m, M14: Felix Moster 28. Platz, 800m, 9. Platz, 1000m, 7. Platz, 2000m

Sportabzeichen

37 Kinder- und Jugendsportabzeichen, 3 Familienabzeichen

WLV-Mehrkampfnadeln und WLV-Kinderleichtathletik-Abzeichen

22 Mehrkampfnadeln (U12-U18) für die erfolgreiche Teilnahme an einem Mehrkampf; 16 Kinderleichtathletikabzeichen (U8-U12) für die erfolgreiche Teilnahme an einem Kinderleichtathletikwettkampf

Ausblick 2018

Hallenwettkämpfe von Januar bis März; Freiluftwettkämpfe ab April, Mittwoch, 11. Juli: 9. Horber Läuferabend im Stadion Horb; Samstag, 21. Juli: Einweihung der sanierten Sportanlagen bei der Waldachtalschule durch die Gemeinde mit "Tag des Sportabzeichens" und Bewirtung durch den LC Waldachtal.