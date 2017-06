Waldachtal Jahreskonzert der Musikschule

Ab 14.30 Uhr wird in das Haus des Gastes in Lützenhardt eingeladen. Der Nachmittag steht unter dem Motto "Thank You For The Music". Damit wollten die Musikschüler und ihre Lehrer nach eigenen Angaben deutlich machen, wie schön und beglückend eigenes Musizieren sein kann. Sie erinnern dabei an einen Abba-Song, in dem es heißt: "Wer kann ohne sie leben, frage ich in aller Ehrlichkeit, was wäre denn das Leben dann noch? Was wären wir denn, ohne ein Lied, oder einen Tanz? Deswegen sage ich: Danke für die Musik!"

Nach Kaffeepause folgt zweiter Teil

Nach einem gemeinsamen Eingangsstück von allen beteiligten Schülern bringen die kleinen Musikschüler der musikalischen Früherziehung unter der Leitung von Susanne Kalmbach ihre Beiträge. Von Akkordeon bis zu den Zupfinstrumenten sind nahezu alle Musikinstrumente vertreten, die an der Musikschule Waldachtal unterrichtet werden.