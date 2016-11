Waldachtal Ist Grassi zum Kompromiss bereit ?

Waldachtal. Kristin Seegers offene Online-Petition "Frau Grassi, Nein zur Steuererhöhung von 33,33 Prozent" läuft noch acht Tage, doch ihr Ziel von 500 Unterschriften hat sie schon lange erreicht. Unterzeichner nicht nur aus Waldachtal, sondern aus ganz Deutschland und sogar Italien teilen ihre Meinung. Sie alle sehen nicht ein, dass die Hundesteuer so drastisch erhöht wird, ohne dass es in der Gemeinde Waldachtal ausreichende Entsorgungsmöglichkeiten für Hundekot gibt. Von dem durchschlagenden Erfolg der Petition ist Seeger selbst überrascht. Das berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie sagt: "Ich bin sehr positiv überrascht über die erfolgreiche Petition. Dass wir auch Unterstützer von außerhalb haben zeigt, dass viele Menschen die Hundesteuer als generelles Problem ansehen und auch nicht verstehen, warum diese überhaupt erhoben wird."

Gesprächstermin mit Bürgermeisterin Grassi ist am 30. November

Wie sie es von Anfang an geplant hatte, hat sich Seeger mit Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi auf einen Gesprächstermin geeinigt, an dem die Petition offiziell übergeben werden soll. Das soll am 30. November geschehen. Gemeinsam mit einigen weiteren Hundebesitzern möchte sie auf das Rathaus gehen und fordern, dass die Erhöhung reduziert wird.