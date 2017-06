Waldachtal In Lützenhardt floriert das Nachtleben

Ungemach gibt es aber offenbar mit Nachtschwärmern, die das nächtliche kulturelle Leben ausgiebig ausleben. Zumindest dann, wenn die Gäste zu später Nachtstunde lautstark aus den Lokalitäten des Ortes schlendern. Ortsvorsteher Ludwig Blum gab in einer Ortschaftsratssitzung bekannt, dass ihm diesbezüglich eine Unterschriften-Aktion von den Anwohnern der Hauptstraße einging.

Konkreter rührt der Ärger der Bürger aus einer in diesem Jahr eröffneten Lokalität, die sich in der Hauptstraße neben der Apotheke befindet. Seit der Neueröffnung beklagen die Anwohner ebenso das Fehlen weiterer Parkmöglichkeiten. Laut dem Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Dornstetten seien die ausgewiesenen Parkplätze entlang der Hauptstraße ausreichend vorhanden, womit die Voraussetzungen erfüllt seien, teilte Bürgermeisterin Annick Grassi dem Gremium mit.

Derzeit existieren drei Lokale und Gasthäuser in der Hauptstraße, zu denen bald eine vierte hinzustoßen wird. Laut Grassi habe nun auch das ehemalige Romantica die Genehmigung für seinen Betrieb erhalten und wird somit in absehbarer Zeit die Neueröffnung anstreben. Was den Fast-Food Betreiber in der Hauptstraße betrifft, so wurde dieser auf die Polizeiverordnung hingewiesen, in welcher der Schutz gegen Lärmbelästigungen geregelt ist.