Waldachtal Hund beißt siebenjähriges Kind

Der Siebenjährige war mit seiner Familie in der Straße "Am Wald" spazieren. Gegen 16.40 Uhr kam eine Bekannte mit ihrem Pflegehund aus dem Wald. Den Vierbeiner führte sie an einer Schleppleine.

Weil die Frau sich das neugeborene Geschwisterchen des Buben ansehen wollte, band sie den Hund an einen Baum. Unvermittelt griff das aggressive Tier den Siebenjährigen an, der neben seiner Mutter beim Kinderwagen stand. Die Schleppleine war trotz der Anbindung noch lange genug, dass der Hund den Jungen erreichen und in die linke Wade beißen konnte.

Die blutende Wunde musste in der Folge ärztlich versorgt werden.