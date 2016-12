Waldachtal Gutachten gibt Rechtssicherheit

Waldachtal-Salzstetten. Salzstettens Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner informierte in der Sitzung des Ortschaftsrates über den neuesten Stand in Sachen Windkraftanlagen in Salzstetten. Dabei bezog er sich auf die Bekanntgaben und Ausführungen von Bürgermeisterin Annick Grassi, die in der Sitzung des Gemeinderats im November erörtert wurden. Nach Einschätzung der Ortschaftsverwaltung, so Fahrner, sei nun das Thema Windkraft für das im Teilflächennutzungsplan (TFNP) Waldachtal ausgewiesene Salzstetter Gebiet (Altheimer Heiligenwald/Spitalwald) endgültig erledigt. Die Ergebnisse aus den beiden Artenschutzgutachten für die Gebiete in Tumlingen und Salzstetten seien eindeutig: Der geschützte Rotmilan unterhalte zwölf Reviere im Bereich Hagenbuch und deren 13 im Bereich Heiligenwald/Spitalwald. Da die festgestellte Population in den betroffenen Gebieten sogar um den Faktor drei höher sei als von dem Landesamt (LUBW) gefordert werde, sei eindeutig nachgewiesen worden, dass es für das Betreiben von Windenergieanlagen (WEA) keine Genehmigungen geben könnte.