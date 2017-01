Waldachtal Für das kommende Schuljahr gerüstet

Elternbeiratsvorsitzender Jens Hemminger unterrichtete Grassi vom Vorhaben des Elternbeirats im Gemeinderat, einen Schulsozialarbeiter für die GMS beantragen zu wollen. Dafür sprachen sich auch das Lehrerkollegium sowie die Eltern der Schüler aus. Nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund würden davon profitieren, ebenso ginge es in der Sozialarbeit auch um die Unterstützung und Förderung von Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen sowie dem Schlichten von Konflikten individueller Schüler. Klaassen betonte, man müsse sich über das Profil der Sozialarbeit noch genauer austauschen, bevor man in das Gremium geht. Ebenso müsse geprüft werden, inwiefern die Integrationsbeauftragte des Waldachtals in der Schulsozialarbeit mitwirken könne, fügte Grassi hinzu.

Hemminger berichtete, dass in der Bevölkerung noch vermehrt Fragen zur GMS aufkommen, speziell was die personelle Struktur der Schule betrifft. Der Verwaltungssitz und das Rektorat wird mit der Schulleiterin Simone Schuon in Schopfloch bleiben; Konrektor Tobias Hellstern wird die Leitung im Waldachtal übernehmen. Ebenfalls werden die Lehrer aus der GMS Schopfloch in der Waldachtalschule unterrichten. "Die Grundschule mit ihrem Rektor Edelbert Kuhn bleibt als eigenständige Grundschule bestehen und ist nicht Teil der GMS Schopfloch/Waldachtal", informierte Grassi.