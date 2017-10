Waldachtal Evangelium ist Fundament ihres Lebens

Besondere Höhepunkte werden Gäste sein, die mit ihren Erlebnissen und Begabungen junge Menschen ansprechen und begeistern wollen. Sie werden nicht nur bei den Abendprogrammen, sondern auch in verschiedenen Schulen im Einsatz sein. So wird Breakdancer Sebastian Schick, bekannt aus verschiedenen Fernsehproduktionen und international gefragter Coach und Tänzer, am Dienstag sowohl von seinem Leben mit Stars und Sternchen als auch von seinem Glauben an Gott erzählen. Darüber hinaus ist Nathan Grant Kitch am Donnerstag zu Gast und wird unter anderem an seinem Breakdance-, Hip-Hop und Beatbox- Können teilhaben lassen.

Weitere Informationen: www.ec-hoerschweiler.de/kreise