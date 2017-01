Waldachtal Es wird närrisch in Lützenhardt

Waldachtal-Lützenhardt. Die närrische Saison in Lützenhardt wird eingeläutet: Die Narrenzunft trifft sich heute, Donnerstag, 5. Januar, um 16 Uhr im Zunftraum. Um 18 Uhr beginnt das Maskenabstauben mit vier Narrentaufen im Freien beim Haus des Gastes. Anschließend werden im Sonnenhof, in der Gemütlichkeit und in der Germania die Masken abgestaubt.