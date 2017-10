Waldachtal "Es ist schon eine kleine Katastrophe"

Waldachtal-Lützenhardt. Richter wirkte 43 Jahre lang als Hausarzt in Lützenhardt und sorgte mit seiner dortigen Niederlassung auch dafür, dass der Ort zum Kurort erhoben werden durfte. Deshalb war es ihm 2013 und 2014 ein wichtiges Anliegen, in Miclaus Lacramioara eine geeignete Nachfolgerin gefunden zu haben. Sie hatte Richter neun Monate helfend begleitet und führte, als Richter dann 2014 noch in Ruhestand ging, ab dem 16. Oktober 2014 die Praxis alleine. Mit Richter schloss sie hierzu einen langfristigen Mietvertrag über die Praxis ab.

Groß war die Verwunderung, als die ersten Patienten vor zwei Wochen anlässlich ihres Arzttermins von ihrer Hausärztin Miclaus Lacramioara erfuhren, dass sie vorhat, ihre Tätigkeit in Lützenhardt zum 1. November niederzulegen. Gründe dafür nannte sie den Patienten nicht. Auch Ortsvorsteher Ludwig Blum erfuhr erst von besorgten Bürgern, dass die Ärztin aufgeben will. Er informierte dann am vergangenen Montag sogleich Bürgermeisterin Annick Grassi, die ebenfalls aus allen Wolken fiel. Selbst Horst Richter als Vermieter erfuhr offenbar von den Plänen der Ärztin nicht durch sie persönlich, sondern durch Dritte.

Die Aufregung ist nun groß, denn niemand kennt so wirklich die Gründe, warum die Ärztin nach nur drei Jahren das Handtuch wirft. "Es gibt inzwischen viele Spekulationen", bestätigt Grassi im Gespräch. "Und irgendwie ist es auch seltsam, dass sie sich weder vertrauensvoll an Horst Richter noch an die Gemeinde gewandt hat."