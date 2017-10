Waldachtal Dübel entstehen aus ökologisch hergestelltem Kunststoff

Bereits seit Jahrzehnten praktiziert "fischer" ein aktives Umweltmanagement und hat dies fest in seinem Leitbild verankert. Den Verbrauch an Energie sowie Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffen hält das Unternehmen entsprechend gering. Das Umweltmanagement ist nach der "DIN EN ISO 14001" zertifiziert. Zusätzlich ist "fischer" Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und im Institut Bauen und Umwelt (IBU). Zahlreiche Produkte verfügen über eine EPD (Enviromental Product Declaration). Diese beschreibt die Umwelteinflüsse eines Produkts über dessen gesamten Lebenszyklus, basierend auf internationalen und europäischen Standards.