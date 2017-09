Waldachtal Der Weg zu einem zentralen Waldachtaler Rathaus ist frei

In der Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag legte die Gemeindeverwaltung dem Gremium detailliertere Pläne zur Entscheidung vor. In einem Grundsatzbeschluss sollte der Gemeinderat grünes Licht geben für die Pläne, damit die Planungsaufträge vergeben und die Förderanträge gestellt werden können.

Etliche Bürger bewegt das Vorhaben und äußern bereits im Vorfeld ihre Skepsis – so auch Bürger Bernd Schittenhelm aus Salzstetten. Er wunderte sich über die "plötzliche Dringlichkeit" der Gemeinde, ein zentrales Rathaus zu erstellen. Er hinterfragte auch die tatsächlichen Kosten für die Gemeinde – Förderungen hin oder her. Sinngemäß sagte er: "Ich habe Bauchweh mit der Tatsache, dass die Gemeinde nur auf Zuschüsse schielt und dabei die eigenen Finanzen außer Acht lässt." Natürlich konnte der jetzige Besitzer und Betreiber des Treff 3000, Rat Franz Schweizer, darüber keine Auskunft geben. Er blieb dem Ratszimmer wegen Befangenheit während des gesamten Tagesordnungspunktes fern.

Wieso man in Waldachtal zuerst einen Markt platt machen muss, damit ein Vollsortimenter sich ansiedeln kann, leuchtete Schittenhelm auch nicht ein. Dies, so konstatierte Bürgermeisterin Annick Grassi, sei vom Regionalverband so vorgesehen. Was die Dringlichkeiten des zentralen Rathauses betreffe, führte Grassi aus, dass mindestens drei der fünf bestehenden Rathäuser sanierungsbedürftig seien, wobei sie vor allem das Tumlinger Rathaus im Blick hatte. Auch würden die drei Förderprogramme, die das Land für solche Investitionen vorsieht, in diesem Jahr auslaufen.