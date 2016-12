Waldachtal "Das allergrößte Geschenk ist Jesus"

Waldachtal-Hörschweiler/ -Tumlingen. Rund 130 Christen, vorwiegend junge Familien, erlebten eine inhaltlich wertvolle und fröhliche Feierstunde. Bei allem Trubel in der Weihnachtszeit lag die Konzentration auf dem Wesentlichen. Was der eigentliche Sinn von Advent und Weihnachten ist, darüber lohnte es sich nachzudenken. Bei der Weihnachtsfeier im voll besetzten Liebenzeller Gemeinschafthaus in Hörschweiler wurde das in lustigen Anspielen und eigenen Videoclips visualisiert.

Routiniert moderierte Simon Hauser, assistiert von Daniel Fischer, das spannungsgeladene Öffnen der Fenster des Adventskalenders in Form von Geschenkpäckchen. Dazu drehte Harald Rieger mit der Buben-Jungschar Kurzfilme mit Geschichten zum Adventskalender, der das Warten auf Weihnachten verkürzen soll. Zum Rolf Zuckowski-Kinderhit "In der Weihnachtsbäckerei" wurden aus der Geschenkbox Plätzchen für alle Kinder verteilt.

Anschließend schlüpften sie in Tierrollen und diskutierten, was das Wichtigste an Weihnachten sei. Anhand der Geschichte vom König und seinem Diener verdeutlichte Diakonin Ellen Schopf: "Alle, die an Gott glauben, werden nicht verloren gehen." Man müsse Platz machen für Gott in seinem Leben, dann werde es Weihnachten.