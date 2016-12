Waldachtal Ausarbeitung liegt vor

Diese betroffenen Gebiete sollen in die bestehende "Hochzone" verlegt werden. Um dies zu realisieren, muss dort ein Austausch der bestehenden Druckerhöhungsanlage vorgenommen werden. Damit einher geht auch der Umbau des Wasserschachtes in der Panoramastraße, wo die Fallleitung zur Niederzone von der Hochzone durch eine Bypass-Leitung getrennt wird, um das Trinkwasser direkt in die Niederzone führen zu können. Da die neu angeschlossenen Wohnungseinheiten sich tiefer als die Versorgungseinheiten in der jetzigen Hochzone befinden, könnte der neue Netzdruck größer als sechs bar sein. Deshalb muss in den neu angeschlossenen Wohneinheiten, die einen Druck über sechs bar erreichen, ein Druckminderventil eingebaut werden. Um die Versorgungssicherheit der neu erstandenen Hochzone zu erhöhen, ist eine Leitung in der Länge von 140 Metern (DA 125) von den Wolfäckern zum Tannenweg geplant.

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt betragen laut Berechnung circa 60 000 Euro zuzüglich 10 000 Euro für die Planung und Bauleitung. Der zweite Bauabschnitt soll etwa mit netto 45 000 Euro zu Buche schlagen.