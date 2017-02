Waldachtal Arnold: "Mehr getauft als beerdigt"

Waldachtal. Herzlich dankte Pfarrer Markus Arnold den rund 150 ehrenamtlichen Mithelfern beim Mitarbeiterfest für ihr Engagement im vergangenen Jahr. "Ich bin mir sicher, dass Kirchengemeinde ohne Menschen, die sich einbringen, nicht funktioniert." Er hoffe und wünsche, dass alle Mitarbeiter ihre Aufgaben mit Begeisterung erfüllen. Etwa 60 Ehrenamtliche gaben sich bei der Jahresfeier ein Stelldichein.

Markus gab seiner Freude über die sehr aktive Gemeinde Ausdruck. Die Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat mache ihm ganz viel Spaß, meinte der 36-jährige Geistliche. Und mit Pfarramtssekretärin Regina Martini und dem Laienvorsitzenden des Kirchengemeinderats Rolf Müller tausche er viele gute Ideen aus. Der Pfarrer blendete auf 2016 zurück, das ganz im Zeichen der Visitation stand: "Unser Dekan war von uns als Kirchengemeinde begeistert." Nur an Angeboten für die Zielgruppe der 25- bis 50-Jährigen müsse man noch arbeiten. Der Kirchengemeinderat ist in Klausur gegangen und hat Ideen entwickelt. Die 1,25 Prozent oder 30 Personen weniger an Gemeindemitgliedern führte Arnold hauptsächlich auf Wegzug zurück. "Es war mein erstes Jahr, in dem ich mehr getauft als beerdigt habe." Als "phänomenal" bezeichnete er den sehr guten Gottesdienstbesuch. 2011 bei seinem Amtsantritt habe sich der Kirchengemeinderat noch eine Steigerung der Gottesdienstbesuche gewünscht. Alle zwei Jahre werde gezählt. 2014 kamen dann durchschnittlich 138 Personen in den Gottesdienst – 2016 waren es durchschnittlich 154 Gläubige. Arnold: "Ich bete und wünsche, dass das so weitergeht. Ich möchte etwas von dieser guten Botschaft Jesu weitergeben, die Kraft für den Alltag gibt." Im vergangenen Jahr habe man mit guten Veranstaltungen die Weichen für das Luther-Reformationsjahr gestellt. Für dieses Jahr liegen schon 17 Trau-Anmeldungen vor. Kürzlich ehrte der Kirchenchor Tumlingen-Hörschweiler, der seit 1929 zur Ehre Gottes und der Menschen singt, langjährige Aktive. Außer den Geehrten (wir berichteten) ist auch Rosemarie Richter, die seit 2004 aktiv ist, für zehn Jahre Sängerschaft geehrt worden. 34 Sängerinnen und Sänger gehören dem evangelischen Kirchenchor an.

Mit 1945 evangelischen Christen in Waldachtal startet die evangelische Kirchengemeinde in das Luther-Jubiläumsjahr. Pfarrer Markus Arnold: "Welchen Herzschlag, welche Klangwelle, braucht es, um Menschen zu gewinnen? Wichtig finde ich es, dass Menschen mit der guten Nachricht von Jesus in Berührung kommen!" Zum Reformationsjubiläum gebe es im Kirchenbezirk weit mehr als 100 Veranstaltungen und Waldachtal sei dabei.