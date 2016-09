Waldachtal "An den Fans liegt es nicht – die sind schon immer Champions League"

Waldachtal-Salzstetten. Das Nervenkostüm der VfB-Stuttgart-Fans wurde in den vergangenen Jahren über Gebühr strapaziert. Die Fan-Seele kocht angesichts vieler Turbulenzen und Fehleinschätzungen in der Vereinsführung, auf dem Trainerposten und im Spielerkader. Doch der Fanclub Salzstetter Jungs mit seinem Clubleiter Klaus Kreidler (48) hält auch in schwierigen Zeiten treu zu seinem Fußballklub. Jedes Wochenende unterstützen die Fans die Fußballprofis auch in der 2. Bundesliga bei allen Heim- und Auswärtsspielen.