Wahlkreis 285 Bundestagswahl: Kandidaten im Social-Media-Check

Die offizielle Facebook-Seite von Georg Sattler hat 486 Likes (Stand: 14.09.2017). Der 51-Jährige ist dort sehr aktiv, meist mehrmals am Tag teilt und postet der SPD-Kandidat etwas. Die Inhalte drehen sich um Politik. Private Eindrücke? Fehlanzeige! Der Wurmlinger versucht bei seiner Online-Community anders zu punkten. Zum Beispiel hat er seinen eigenen Hashtag: #ZeitFuerGeorg.

Und angeboten wird auf seiner Facebook-Seite auch ein vorgefertigter Rahmen, mit dem man sein Profilbild einsäumen lassen kann, auf dem steht: „Ich wähle am 24. September Georg Sattler, SPD.“

Auf seiner privaten Facebook-Seite gibt’s dann aber doch tiefere Einblicke: Dort erfährt man, dass er sich selbst „Schorschle“ nennt, dass er und seine Frau Erna ihren Hochzeitstag am 1. Juni haben und dass Mopeds seine große Leidenschaft sind. Der Politiker und seine Frau schrecken auch vor Partnerkostümen als Robin und Robinchen Hood nicht zurück. 1053 Freunde hat er auf der Plattform (Stand: 18.09.2017).

Hubert Nowack (Bündnis 90/DieGrünen)

Hubert Nowacks Facebook-Seite hat gerade einmal 22 Likes vorzuweisen (Stand: 18.09.2017). Die geringe Zahl könnte daher rühren, dass der erste Beitrag Nowacks vom 10. August 2017 stammt. Hier hatte der Zimmermeister sein Titelbild aktualisiert. Viel gibt der Auftritt des Grünen-Politikers bisher nicht her: Ein paar Bilder - zum Beispiel vom Wandern mit Winfried Kretschmann -, Posts und geteilte Inhalte. Dort lädt er auch zur „Grünen Wahlparty“ ein, die am 24. September in Deißlingen stattfinden soll. Vier Personen haben bereits zugesagt (Stand: 18.09.2017).

Eine private Facebook-Seite nutzt Nowack auch. Dort hat er 383 Freunde (Stand: 18.09.2017).

Marcel Aulila (FDP)

Der jüngste der sechs Kandidaten im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen ist in den Sozialen Medien deutlich aktiver. Seinen Facebook-Auftritt bedient er regelmäßig, wenn auch nicht täglich. Fast 1000 Likes kann der 26-Jährige vorweisen, genau gesagt 983 (Stand: 14.09.2017). Aulila zeigt sich oft bei Vor-Ort-Terminen und teilt fleißig FDP-Beiträge. Er scheint es zu verstehen, diese Plattform für sich zu nutzen.

1483 Freunde hat er auf seiner privaten Facebook-Seite (Stand: 18.09.2017). Die meisten Posts dort drehen sich um die Politik. Vereinzelt finden sich dann aber doch auch private Posts. Mit seiner Freundin Jessica Wolff reiste er beispielsweise in die Schweiz um vor der Fasnet zu flüchten.



Sogar bei YouTube ist Aulila mit einem Account vertreten, auch wenn er derzeit nur ein Video hochgeladen hat (Stand: 14.09.2017). Das wurde rund 470 mal aufgerufen und ist seit zehn Monaten online.

Der 1991 geborene Aulila hat zudem ein Instagram-Profil. Das ist zwar nicht öffentlich, hat dennoch 446 Abonnenten (Stand: 14.09.2017).

Reimond Hoffmann (AfD)

Reimond Hoffmann hat mit 1568 Facebook-Likes die Nase vorne. So viele "Gefällt mir"-Angaben können die Kandidaten der anderen Parteien nicht vorweisen (Stand: 14.09.2017). Auffällig: Hoffmann teilt nicht nur Beiträge, sondern ist im Vergleich zu den anderen Kandidaten aktiver was das Posten eigener Statements angeht.

Er ist auch mit einer privaten Seite auf Facebook vertreten. Hier hat er 529 Follower.





Laura Halding-Hoppenheit (Die Linke)

Laura Halding-Hoppenheit, die 1942 geborben ist, hat bei Facebook 1063 Likes. Auch sie bedient ihren Social Media-Auftritt regelmäßig (Stand: 14.09.2017). Im Abstand von wenigen Tagen teilt sie Bilder, Videos, Veranstaltungen und weiteres.

Die „Mutter der Stuttgarter Schwulenszene“, wie sie oft genannt wird, hat 3652 Freunde auf ihrer privaten Facebook-Seite vorzuweisen.