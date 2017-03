Volleyball TV Villingen feiert vorzeitig Meisterschaft

Sven Johansson zieht sich für wenige Momente zurück, lässt diese tolle Aufstiegssaison seines Teams kurz Revue passieren. "Dieses Team ist einmalig", strahlt er. "Unsere Spielerinnen sind über sich hinausgewachsen, waren immer auf ihre Ziele fokussiert. Wir haben alle wichtigen Spiele gewonnen, das allein spricht für sich."

Großer Kampfgeist

Dieses entscheidende Spiel gestern in Holz zeigte auch eine der Stärken der Villinger Mannschaft. Spielerisch hatte sie bestimmt schon bessere Auftritte in dieser Saison, aber sie biss sich mit einem großen Willen – gepaart mit viel Kampfgeist – zum Titelgewinn durch.

Ziemlich nervös waren die Gäste, die ihre angeschlagene Mittelblockerin Nina Gass (Schulterprobleme) nur wenige Minuten einsetzen konnten, in das Spiel eingestiegen, lagen mit 2:7 zurück, ehe Nadine Hones sechs Punkte in einer Aufschlagsserie gelangen. Das Team stabilisierte sich. Der TVV kämpfte sich durch zum ersten Satzgewinn (25:21). Der zweite Satz (25:22) ging an den TV Holz, weil nun dessen Diagonalspielerin Kelsey Chambers – eine der stärksten Akteurinnen der Dritten Liga – auftrumpfte.

Aber typisch TV Villingen! Das Team befreite sich wieder aus der engen Spielsituation, agierte in den Sätzen drei und vier (25:14, 25:18) souverän, wollte unbedingt in Saarbrücken den Titelgewinn klarmachen. Ab 17.48 Uhr war Party angesagt.

Das letzte Saisonspiel in Schmiden in zwei Wochen wird nun für die Villinger Mannschaft zum Kürlauf. Einfach sensationell, überragend und herrlich dieses Meisterstück eines Teams, bei dem alles von Anfang an in dieser Saison perfekt zusammenpasste.

Die Meisterfeier steigt am Sonntag, 7. Mai, im Rahmen eines Sponsoren- und Fanturniers in der Hoptbühlhalle.