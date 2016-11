Volleyball In Minimalbesetzung zum Sieg

Bei der Spielgemeinschaft TV Rottenburg/TuS Ergenzingen mussten die Freudenstädter erneut in stark reduzierter Aufstellung antreten. So musste Coach Heinrich auf die verletzten und erkrankten Dominik und Tim Schneider und auf Florian Ackermann verzichten und mit einer stark veränderten und nicht eingespielten Formation aufs Feld. Obwohl das neue Mannschaftsgefüge Probleme bei der Ballannahme und beim effektiven Blockverhalten mit sich brachte und ohne Auswechselspieler auskommen musste, wurden aber mit großem Einsatz und Zusammenhalt viele Fehler ausgebügelt und ein erster Sieg in dieser neuen A-Liga-Saison angepeilt.

Nach einem ersten knappen Satzgewinn gelang den Gastgebern, die mit routinierten Spielern aus Rottenburg und Ergenzingen antraten, aber umgehend der Satzausgleich, und den Freudenstädtern schienen, wie schon in den vergangenen Partien, erneut die Felle davonzuschwimmen. Ein großer Ruck im Team brachte aber dann einen klaren zweiten Satzgewinn und damit zumindest einen wichtigen Punkt.

Mit großer Moral und Nervenstärke gelang danach auch in einer hochspannenden Auseinandersetzung der wichtige dritte Satzgewinn und der vielumjubelte 3:1-Sieg, der Hoffnungen macht, mit nun vier Punkten weiter ans Mittelfeld der A-Klasse heranzukommen. Mit fünf und sechs Punkten liegen die Tübinger und die Youngsters aus Rottenburg auf Platz vier und fünf nur ganz knapp vor dem Heinrich-Team. Wenn beim Auswärtsspiel am 27. November in Rottenburg wieder wichtige Angreifer an Bord sind, sollten die Sorgen in Richtung Abstieg weniger geworden sein. Zuvor steht am kommenden Freitag noch die Pokalbegegnung der dritten Runde beim FSV Deufringen auf dem Programm, die als gute Trainingseinheit gilt. Ergebnisse: SG TV Rottenburg/TuS Ergenzingen – TSV, Freudenstadt 1:3 (23:25, 25:16, 14:25, 27:29). Freudenstadt spielte mit: Dominik Bäuerle, David Dammer, Sebastian Dölker, Daniel Hoss, Florian Roser und Pascal Schweizer.