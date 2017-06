Vöhringen Vergabevorschläge zurückgezogen

Vöhringen (bos). Der Gemeinderat sieht sich am Montagabend mit einer eher seltenen Situation konfrontiert: Die Verwaltung zieht Vergabebeschlussfassungen zurück. Das hat mehrere Gründe, einer liegt in der Konjunktur, die den Baugewerken volle Auftragsbücher und den Ausschreibern teure Angebote beschert. Was Vöhringen vor allem im Tiefbau spürte, setzt sich im Hochbau fort: Thema sind Arbeiten im Zuge der Brandschutzmaßnahmen an der Mühlbachschule.