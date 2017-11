Vöhringen Ortsbild Wittershausen erheblich aufgewertet

Die Gemeinde Vöhringen hat in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rottweil die Ortsdurchfahrt Wittershausen vom Kreisverkehr bis zum Ortsausgang in Richtung Sulz in den vergangenen 14 Monaten saniert und ausgebaut. In einem ersten Abschnitt wurde die Maßnahme von Herbst 2016 bis Frühjahr 2017 vom Kreisverkehr bis zur Schule und in einem zweiten Abschnitt seit Sommer 2017 von der Schule bis zum Ortsausgang Richtung Sulz ausgeführt.

Die Ortsdurchfahrt erhielt eine Straßenbreite von 6,5 Metern. Punktuell wurde die Straße an Stellen, an denen es die Grundstücksverhältnisse oder Sicherheitsaspekte notwendig machten, auf sechs Meter eingeengt. Weiterhin wurde ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von drei Metern angelegt. Am Ortseingang von Vöhringen her erhielt die Fahrbahn eine Verschwenkung zur Geschwindigkeitsreduzierung. Im Bereich der Bushaltestelle gibt es eine Querungshilfe für Fußgänger. Eine weitere Querungshilfe wurde am Ortseingang von Sulz her hergestellt. Die Gesamtausbaulänge beträgt im ersten Bauabschnitt 700 Meter und im zweiten 345 Meter.

Auf Wunsch des Ortschaftsrats, der intensiv in die Erarbeitung des Konzepts eingebunden war, wurden im Bereich des Friedhofes neue zusätzliche Stellplätze angelegt.