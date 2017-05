Vöhringen Noch einmal sprechen

Die Bedenken seien stringent vorgetragen worden, man hätte die Anwohner "noch einmal stärker einbinden müssen", meint Hammer und hat deshalb mit der ausführenden Firma vereinbart, erst eine andere Baumaßnahme in der Gemeinde ausführen zu lassen, um Zeit für ein erneutes Anliegergespräch und eine endgültige Entscheidung zum Ausbaustandard in der Juli-Sitzung zu gewinnen.

"Ihre Selbstkritik in Ehren, es ehrt Sie auch, dass Sie die Bürger noch einmal anhören wollen", meint Thomas Prügel, der allerdings darauf hinweist, dass der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung tage. Informationsmöglichkeit bis hin zu Bürgerfragen bestehe also und habe auch in diesem Fall für die Bürger bestanden. "Wir sind Mandatsträger und müssen irgendwann entscheiden.