Vöhringen Kompromisslösung im Laubweg

Vöhringen (bos). Im neuen Baugebiet "Laubweg" plagen sich Planer und Gemeinderäte mit unterschiedlichen Straßenbreiten herum. Weniger problematisch ist dabei die Hopfenstraße, deren Breite variiert und sich zur Einmündung in die Gartenstraße hin deutlich ausweitet. Dort hätte man das Mehr an Fläche der Fahrbahnbreite zuschlagen können, will aber den Gehweg erweitern. Ein Argument war die Fahrbahnbreite im weiteren Verlauf der Hopfenstraße – sie soll durchgängig möglichst gleich breit sein.