Vöhringen Jürgen Renz ist neuer Jugendwart

Aufgrund weiterer Abgänge im Laufe des Jahres ging es mit der Gesamtzahl etwas abwärts. Aktuell sind 14 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr aktiv. Diese Zahl müsse unbedingt wieder verbessert werden, machten alle Verantwortlichen deutlich. Ehrenkommandant Wolfgang Hofstetter sprach die Jugendlichen zusammen mit Wolfgang Jauch direkt an. "Bringt eure Freunde oder Freundinnen mit in die Feuerwehr. Spaß und Kameradschaft stehen neben der Ausbildung im Mittelpunkt", appellierte er an den Feuerwehrnachwuchs.

Im zurückliegenden Jahr gab es 31 Übungsdienste und 19 Einsatzübungen. Die Jugendlichen waren oft unterwegs. Das Kreisjugendzeltlager fand in Rottweil statt, die Hauptübung zusammen mit den Alterskameraden aus Sulz auf Kastell. Eine Halloween-Party wurde veranstaltet, und es ging auch nach Horb zum Bowling, wie Jürgen Renz berichtete. Finanziell sieht es gut aus. Nico Staiger klärte über die Finanzen auf.

Kommandant Raimund Jauch zollte dem Nachwuchs Respekt und machte genauso wie Stellvertreter Michael Keck deutlich, wie wichtig die Jugendarbeit sei. 40 der heutigen 73 Aktiven seien über die Jugendwehr zu den beiden Abteilungen gekommen. Bürgermeister Stefan Hammer fand es toll, dass die Jugendlichen anderen helfen wollen, und zollte denen Respekt, die ein Amt übernommen haben. Kerstin Jauch, Ortsvorsteherin von Wittershausen, schloss sich den Dankesworten an.