Vöhringen In Gummistiefeln zum Apfelmosten

Am nächsten Nachmittag wurde die Aktion bei den Seiffers in Vöhringen fortgesetzt. Unter der Anleitung von vier Familienmitgliedern und den wohlwollenden Augen mancher Passanten wurden die Äpfel im Zuber gewaschen und von den Kindern in den Häcksler bugsiert.

Eimerweise füllten die Erwachsenen die Apfelmaische in die mit Tüchern ausgeschlagene Presse. Auch Seiffers Sohn Valentin kannte sich mit dem Herstellungsprozess bestens aus und packte tatkräftig mit an.

Kaum floss der erste Saft durch die Rinne, drängten sich die Kinder mit dem Becher in der Hand nach vorne, um sich eine Kostprobe abzuholen. Diese schmeckte nach getaner Arbeit besonders lecker. Zwei Mütter brachten noch Muffins und Kuchen mit. Manche Kinder bewiesen so viel Ausdauer, dass sie am Ende noch mit dem Gartenschlauch die Utensilien säuberten.

Aufgrund der reichlichen Ausbeute beschloss der Elternbeirat, dass der Saft nicht nur im Kindergarten ausgeschenkt werden sollte. Den Überschuss konnten die Angehörigen erwerben. Der Erlös kommt der Finanzierung eines Puppenspielers zugute, der in der Vorweihnachtszeit die Kinder erfreuen wird.