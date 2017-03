Vöhringen Geschätzter Kollege

Lorch hat den technischen Fortschritt im Bereich des Drehens miterlebt und problemlos umgesetzt. So war er zunächst an den konventionellen Drehmaschinen im Einsatz, bevor er nach der Einführung der CNC-Technik an moderne Maschinen wechselte. Der Jubilar ist bei der Firma Gebrüder Schäfer der Fachmann für die komplexen Bauteile und wird sowohl von der Geschäftsleitung als auch von den Kollegen geschätzt.