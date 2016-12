Vöhringen Für jeden gibt’s einen eigenen Stern

Vöhringen. Am Eingang und im Innern erhellten Feuerschalen die Dunkelheit. Kerzen auf den Tischen setzten weitere Lichtpunkte. Flammen knisterten, heimelige Atmosphäre verbreitend. Bereits am späten Nachmittag empfing der Markt die vielen Besucher, insgesamt sollten es rund 2500 sein. Viele kamen von weit her angereist. Man redete, lachte und freute sich ob des Wiedersehens. Heiße Getränke und feine Spirituosen waren genauso gefragt wie das reichhaltige Essensangebot, das keine Wünsche offen ließ. Überall kitzelten verlockende Düfte die Nase.

Anziehungspunkt in der Mitte war ein Baumstamm, in Sternform vorbereitet von Holzbau Binder. Alt und Jung, Männer und Frauen standen an. Jeder wollte eine Scheibe davon. Dann hieß es "die lange Waldsäge nur ziehen". Die Anweisung kam vom Chef, Helmut Binder. In Zimmermannskluft beaufsichtigte er die schweißtreibende Arbeit, die mit einem eigenen Stern und Beifall belohnt wurde.

Weihnachten im Rondell ist mehr als Unterhaltung und Kommerz. Was lag am 4. Dezember, dem Gedenktag der Heiligen Barbara näher, als diese in den Mittelpunkt zu stellen? "Ein Hoffnungszweig im Winter" war Thema der besinnlichen Einstimmung durch Pfarrer Gottfried Kircher und Monika Prillwitz von der evangelischen, beziehungsweise der katholischen Kirche. Die Besucher, dicht gedrängt in einem Halbkreis um die Tribüne, lauschten nicht nur, sondern sangen auch mit.