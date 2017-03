Vöhringen Frischer Wind im Musikverein

Das neue Vereinsjahr steht ganz im Zeichen der beiden Großveranstaltungen Staudenfestival und Backhausfest. Außerdem lud Bässler zu den Theaterabenden am 25. und 26. März ein. Intensiviert werden sollen die Mitgliederwerbung und die Jugendarbeit. Sieben Blockflötenkinder sind laut den Jugendleitern Romy Kräutle und Marco Fuentes derzeit in Ausbildung, drei Kinder wechselten nach der Sommerpause zu anderen Instrumenten. Bei den "Beginners" spielen fünf Jungmusiker aus Bergfelden und einer aus Wittershausen. Die gemeinsame Jugendkapelle, die acht Auftritte absolvierte, hat 25 Mitglieder. Deren Leitung wird Marco Fuentes aus Studiengründen beenden. Eine Folgeregelung ist in Aussicht.

Die Hoffnungen ruhen auf einer Nachfolgerin aus Bergfelden. Auch als Jugendleiter und aktiver Beisitzer stellte sich Fuentes nicht mehr zur Verfügung, lobte aber noch das große Engagement der Jugendlichen.

Nach einjähriger Schriftführervakanz wieder vollständig

Christine Klausmann vermeldete einen deutlichen Kassenzuwachs, der außer von Mitgliedsbeiträgen, Veranstaltungen und der Spende des Fördervereins aus dem Backhausfest von Privatspenden und dem Überlassen der Übungsleiterpauschalen aus der Jugendausbildung von Franziska Pomorin und Melanie Steidinger profitierte. Zahlreiche Anregungen zum Kostenmanagement fügte Kassenprüfer Volker Leucht seiner Empfehlung zur Entlastung bei, die Ortsvorsteherin Kerstin Jauch einstimmig herbeiführte.

Bei den Wahlen freute sich Holger Bässler nach einjähriger Schriftführervakanz wieder über ein vollständiges Gremium. Sichtlich bewegt, mit einer Laudatio und unter großem Beifall verabschiedete er seinen Stellvertreter Tobias Leucht nach insgesamt zehnjähriger Ausschusstätigkeit. Zahlreiche Präsente wurden an auswärtige Aktive und ehrenamtliche Helfer verteilt.

Stellvertretender Vorsitzender: Thomas Heizmann, Kassiererin: Christine Klausmann (für ein Jahr), Schriftführerin Cynthia Keck (für ein Jahr), Jugendleiterin: Romy Kräutle, aktive Beisitzer: Melanie Steidinger, Christoph Wilde, Patrick Dieringer (pflegt auch den Internetauftritt), passive Beisitzerin: Carmen Frerichs, Kassenprüfer: Volker Leucht