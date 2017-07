Vöhringen Engagement für Schwalben gewürdigt

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) zeichnete damit die Familie Grager für ihren wertvollen Einsatz und ihr besonderes Engagement im Schwalbenschutz aus. Überreicht wurde die Plakette samt Urkunde von Eckhard Kiefer vom Nabu Horb.

Die Plakette ist schon einen Blick wert, denn neben dem Schriftsatz sind auch noch jeweils die größere Rauch- und die kleinere Mehlschwalbe aufgedruckt. Und der kleineren Art wird seit rund 35 Jahren Unterschlupf gewährt.

Mit zwei Schwalbennestern beim Einzug ins neue Haus fing alles an. An der Ostseite des Hauses gelegen, wurden sie aber nicht angenommen. Der Vogelliebhaber siedelte sie an die Westseite um, und die neuen Behausungen wurden sofort bezogen. Grager beobachtete auch den Drang zum Selberbauen, deshalb erweiterte er im Laufe der Jahre die Kolonien.