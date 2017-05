Vöhringen Auf Friedhof in Vöhringen wird es eng

Vöhringen. Die Planung für die Friedhöfe in Vöhringen und Wittershausen soll fortgeschrieben werden. Weil es in Vöhringen bereits eng wird, besteht Handlungsbedarf. Allerdings wollte der Rat nichts übers Knie brechen, auch wenn Einzelentscheidungen bereits getroffen sind, sondern ein umfassendes Konzept erarbeiten.

Dafür wurde eine Arbeitsgruppe ins Werk gesetzt, bei der sich zuletzt auch ein Unternehmen vorstellte, das gewissermaßen "Friedhof aus einer Hand" bietet. Das beginnt bei der Planung, geht weiter über die Lieferung von Gestaltungselementen und Bestattungsbauwerken und endet erst bei der Kalkulation der Friedhofsgebühren für die jeweilige Kommune. Für Vöhringen ein bisschen zu viel aus einer Hand: Auch wenn der Vertreter und das Unternehmen einen guten Eindruck gemacht hätten, in allen Friedhofsdingen sich an einen Anbieter zu binden, will man dann doch nicht. Zudem, darauf macht Kämmerin Maike Haug aufmerksam, habe man ja bestehende Friedhöfe und "eher ein Platz- als ein Gestaltungsproblem".

Deshalb wird der Gemeinderat am Montagabend mit der "kleinen Variante" konfrontiert. Angesichts der zur Neige gehenden Flächen für Erdbestattungen besteht hier dringlichster Bedarf. Außerdem soll ein Platz für ein Kolumbarium, also eine Urnenstele, festgelegt und entsprechend gestaltet werden. Für die Erdbestattungen hat die Verwaltung das nordwestliche Feld vorgesehen, für das Kolumbarium die baumumstandene Fläche, bei der man von der Rosenfelder Straße kommend Richtung Aussegnungshalle abbiegt. Weitere Vorschläge kamen aus dem Gemeinderat – auch mit Blick auf die von Bürgermeister Stefan Hammer dargelegte Situation, dass es nicht nur immer wieder neue Bestattungsformen gebe, sondern die Nachfrage nach diesen in immer kürzeren Zeiträumen entstehe. Dem Planungsbüro Mauthe werden diese Vorschläge an die Hand gegeben, um eine Konzeption zu entwickeln.