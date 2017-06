Vöhringen Abbruch genehmigt

Vöhringen-Wittershausen. Erneut ging es im Ortschaftsrat am Donnerstag bei den Bürgerfragen um das Abbruchgesuch für das in Teilen denkmalgeschützte Gebäude in der Bochinger Straße 3. Zweifel an der Rechtmäßigkeit der für die Angrenzerbenachrichtigungen verwendeten Formulare hatten zuletzt für Diskussionen gesorgt (wir berichteten). Hauptamtsleiterin Jasmina Warthmann gab vor den drei anwesenden Angrenzern und drei weiteren Mitbürgern unumwunden zu, dem Bauherrn versehentlich ein altes Formular übergeben zu haben, mit dem dieser bei den Angrenzern vorstellig geworden sei. Tatsächlich sei der Zusatz mit dem "verwirrenden Paragrafen 6" für den Abbruch nicht zutreffend gewesen. Da außerdem die vom Bauherrn eingetragene Jahreszahl falsch war – ein Anwesender beklagte außerdem einen falschen Vornamen – habe die Verwaltung inzwischen alle Angrenzer neu angeschrieben und die Benachrichtigung ordnungsgemäß wiederholt, ungeachtet dessen, ob die Unterschrift zuvor erteilt, nicht erteilt oder widerrufen worden war. "Der Zwischensatz war falsch und kam vom Rathaus", bekräftigte Warthmann und widerlegte damit den geäußerten Verdacht, der Zusatz sei "dazu geraten, nachdem das Formular das Rathaus verlassen hat".