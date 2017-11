Vöhrenbach Weihnachtsmärkte im Doppelpack

Vöhrenbach. Die Fahrt mit einem komfortablen Reisebus führt über die Schwarzwaldhochstraße, am Mummelsee vorbei in die Kur- und Bäderstadt Baden-Baden. Eingerahmt von den Bergen des Schwarzwaldes werden die Gäste auf den traditionsreichen Christkindelsmarkt nach Baden-Baden mit zahlreichen stimmungsvollen Attraktionen in ein Wintermärchen der besonderen Art entführt.

In der Bäderstadt begleitet der Duft von Glühwein und Lebkuchen die Besucher bei einem Bummel vorbei an über 100 vorweihnachtlich geschmückten Buden am Beginn der weltweit bekannten Park- und Gartenanlage Lich­tentaler Allee. Ein Live-Programm auf der Himmelsbühne begeistert nicht nur die Kleinen. Ein Besuch auf dem Christkindelsmarkt mitten im Herzen der Stadt vor dem festlich illuminierten Kurhaus lohnt sich als vorweihnachtliches Erleben. Gleich neben dem Christkindelsmarkt laden elegante Boutiquen und Geschäfte in die vorweihnachtlich geschmückte, historische Altstadt zum stressfreien Weihnachtsgeschenke-Shopping ein.

Nach einem vierstündigen Aufenthalt geht die Reise weiter in die Ortenau nach Gengenbach. Bereits seit 20 Jahren erweist sich die Ortenaugemeinde in der Adventszeit als magischer Anziehungspunkt: Das Rathaus verwandelt sich mit seinen 24 Fenstern in das weltgrößte Adventskalenderhaus. Rund 100 000 Besucher aus Nah und Fern waren es allein in der vergangenen Adventszeit, die sich von dem allabendlichen Ritual in den Bann ziehen ließen, das mit Musik, Spiel und den warm hinterleuchteten Fenstern das Gengenbacher Rathaus in eine "Schatztruhe der Fantasie" verwandelt. 24 fantastische Motive verzaubern die Fenster der klassizistischen Fassade des Gengenbacher Rathauses.