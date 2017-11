Vöhrenbach Vollsperrung wird nochmals ausgeweitet

Allerdings muss in diesem Zusammenhang in der kommenden Woche die Vollsperrung der Straße für bis zu zehn Tage noch einmal ausgeweitet werden. Selbst die Linienbusse können dann nicht mehr fahren. Wie Heinze erläuterte, gehe man davon aus, dass in dieser Woche bis zum Freitag auch die Randsteine auf der rechten, östlichen Seite der Villinger Straße gesetzt werden können.

Dann könne man am Montag mit dem Einbau der Tragschicht und Bindeschicht beginnen. Man hoffe diese Arbeiten dann bereits bis zum Wochenende abschließen zu können, die Straßensperrung ist aber sicherheitshalber bis zum Dienstag 5. Dezember genehmigt.

Warten auf die Öffnung