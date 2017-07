Vom Freitag, 14. bis Sonntag, 16. Juli, findet das Landeskinderturnfest in Konstanz statt. An diesem dürfen auch einige eifrige Turnerinnen des Turnverein Vöhrenbach teilnehmen. Sie übernachten mit Schlafsack und Luftmatratze in den dort ansässigen Schulen. Natürlich sind sie schon sehr aufgeregt und fiebern dem Beginn entgegen. Begleitet werden sie von ihren Übungsleitern und Müttern. Foto: Francic