Vöhrenbach Tschernobyl-Hilfe: Gastfamilien für Kinder gesucht

Vöhrenbach. Sie können sich hier von der Strahlung nach der Tschernobyl-Katastrophe gesundheitlich stabilisieren. Am 29. Juli wird der Bus sie in eine Landschaft bringen, die für sie völlig neu ist. Der Verein Hilfe nach Tschernobyl Vöhrenbach hat für die Kinder ein dreiwöchiges Programm vorbereitet, unterstützt von Privatpersonen, Firmen, Gastronomiebetrieben und Einrichtungen. Auch Begegnungen mit deutschen Kindern im Rahmen des städtischen Ferienprogramms sind eingeplant. Von Montag bis Freitag werden die Kinder vom Verein in der Vöhrenbacher Schule betreut und im Jugendgästehaus des IB in Furtwangen übernachten. Aber es werden noch fünf bis sieben gastfreundliche Familien für die Wochenenden gesucht: Wer möchte am 29./30. Juli, 4. bis 6. August und 11. bis 13. August für ein oder besser zwei Kinder "Eltern auf Zeit" sein? Kontakt: Fred Heinze, Telefon 0151/58 84 77 44 oder E-Mail: tschernobyl-voehrenbach@t-online.de