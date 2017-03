Vöhrenbach Tolle Kameradschaft zahlt sich aus

Zufriedene Gesichter beim Musikverein Hammereisenbach. Ein mit vielen Ereignissen, das waren unter anderem 22 Auftritte und 66 Proben, geprägtes Jahr, wurde erfolgreich bewältigt.

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Auch Dirigent Tobias Winter, der die Kapelle vor einem Jahr übernommen hat, attestierte eine gelungene Zeit. "Ich habe hier absolutes Neuland betreten. Nach der Dirigentenprüfung habe ich mich in Hammereisenbach beworben. Es sollte meine erste Dirigentenstelle werden. Die Aufnahme bei den Musikern war gut. Verschiedene Charaktere lernte ich kennen und mittlerweile kann ich die Musiker einschätzen und weiß, wo ich sie fordern kann. Dass die Harmonie mit den derzeit 38 Musikern stimmt, zeigt auch der gestiegene Probenbesuch von 86 auf 89 Prozent", sagte Winter.

Begeisterte Konzertbesucher unterstrichen dies zudem beim Wunschkonzert mit dem Musikverein Schollach und beim Weihnachtskonzert. Das gute Miteinander prägte auch die Neuwahlen, einige Vorstandsposten wurden problemlos neu bestetzt. So bestätigte die Versammlung den stellvertretenden Vorsitzenden Martin Willmann und Schriftführerin Katharina Frank. Als zweite Kassiererin löste Saskia Willmann Bernhard Scherzinger ab. Scherzinger wurde anschließend Nachfolger von Kassenprüferin Ann-Kathrin Willmann. Daniel Burgbacher löst Günter Nock als zweiten Beisitzer aktiv ab, und Yvonne Schreiber tritt in die Fußstapfen von Birgit Klausmann als zweite Beisitzerin passiv. Bereits in der Aktivenversammlung wurden die Notenwarte Sven Schuler und Dominik Nock gewählt.