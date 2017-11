Konstanz/ Vöhrenbach Statt Sex-Dienste ein übles Erwachen

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Als Auflage soll sie 120 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.

Im Juli 2016, so erkannte das Gericht, hatte sie einen 54-jährigen Sex-Kunden aus Kreuzlingen (Schweiz) in seiner Wohnung eingeschlossen und ihm Auto und Handy geraubt.

In einem Schweizer Internetportal hatte die Frau in sehr vulgären Worten sexuelle Dienste als "private Frau um die 40" angeboten und dabei auch ihre körperlichen Reize beschrieben. Der 54-jährige Schweizer, dem sie auch ein "Oben-ohne"-Foto schickte, fühlte sich angesprochen und verabredete sich mit ihr in seinem Wohnort. Nach einem gemeinsamen Abendessen in einem Lokal lud er die Frau in seine Wohnung ein. Dort wurde geraucht und getrunken. Nachdem die Frau sich im Gästezimmer schlafengelegt hatte, kam es zu sexuellen Annäherungsversuchen des 54-Jährigen, die aber abgebrochen wurden. Als er am nächsten Morgen unter die Dusche gegangen war, fand er sich plötzlich im fensterlosen Badezimmer seiner Wohnung eingeschlossen. Er habe noch gehört, wie die Tür ins Schloss fiel, schilderte der Zeuge sein unschönes Erlebnis. Auf seine lauten Hilfeschreie morgens gegen sieben Uhr verständigten Nachbarn die Polizei. Ein Schlüsseldienst öffnete die verschlossene Wohnungstür.