Vöhrenbach St. Martin bringt Gläubige zusammen

Zur feierlichen Eucharistiefeier des Patroziniums trafen sich am Sonntag zahlreiche Gläubige in der Vöhrenbacher Stadtkirche St. Martin.

Vöhrenbach. Der Kirchenchor mit seiner Dirigentin Annette Ruf gestaltete den Gottesdienst mit modernen Klängen des zeitgenössischen Kirchenmusikers Christopher Tambling. An der Orgel wurden die Sänger vom ehemaligen Dirigenten Matthias Faller begleitet.

Der Figur des Heiligen Martin widmete sich Pfarrer Martin Schäuble in seiner Predigt und beschrieb die drei wichtigen Eigenschaften des Heiligen, nämlich den Glauben an Gott, die Bescheidenheit und die Demut. Im Anschluss an den Gottesdienst luden der Pfarrgemeinderat, der Bauförderverein und das Bücherei-Team ins Pfarrzentrum Krone zum gemeinsamen Mittagessen ein. Dort waren viele fleißige Helfer schon seit Stunden beschäftigt, das schmackhafte Mittagessen vorzubereiten. Die Buchausstellung im Obergeschoss war bereits am Samstag zum Filmnachmittag für Kindergartenkinder und Grundschüler geöffnet und fand bei den Eltern und Großeltern, die bei Kaffee und Kuchen auf ihren Nachwuchs warteten, großen Anklang.