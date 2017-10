Vöhrenbach Schwarzwaldkunst in Rosttönen

Sein spezielles Markenzeichen ist die Malerei mit Rost. Wie Peter Hoffmann, Geschäftsführer von Möbel Hohbach, deutlich machte, will man mit dieser Integration der Kunst in das Möbelhaus den Kunden ein Gesamtkonzept bieten. Denn bei der Einrichtung einer Wohnung oder auch nur eines Raumes gehe es nicht nur um die Möbel, sondern um den gesamten Eindruck. Dazu gehören Bodenbeläge und Vorhänge genauso wie Kunstgegenstände.

Aus diesem Grund hat Möbel-Hohbach nun in seinem Möbelhaus ein kleines Atelier geschaffen, in dem wechselnde Kunstausstellungen stattfinden. Die Erfahrungen, so Peter Hoffmann, seien sehr gut. Die Besucher des Möbelhauses lassen sich dabei durch die Kunst direkt inspirieren, häufig werden zu den Möbeln gleich entsprechende Kunstwerke beim jeweiligen Künstler bestellt. Der aktuelle Künstler Gerhard Völkle hat 30 Jahre lang im Verkauf und nach entsprechenden Kunststudien auch im Design in einem Modehaus gearbeitet.

Im Rahmen seiner künstlerischen Tätigkeit hatte er dann eine Idee: Er schuf eine spezielle Farbe mit Metall-Partikeln, die dann nach dem Malen Rost ansetzt. Anfangs hat er nur verschiedene Figuren als Silhouetten gemalt. Doch 2008 hatte er die Idee, diesen Figuren als typisches Element der Region eine Schwarzwälder Trachtenträgerin gegenüberzustellen. Und dies schlug ein, er kann die Nachfragen kaum alle erfüllen. Das betrifft Bilder ebenso wie große Stelen aus gerostetem Stahl.