Vöhrenbach Schönecker Wibli in Holz "gemeißelt"

Der Name Schönecker Wibli entstand, weil der Ort am alten Weg zwischen Langenbacher Eck zum Breghäusle "Schöneck" genannt wird. Dadurch, dass am Langenbacher Eck, in der Nähe des Gasthauses Hirschen ein passender Baum stand, wurde ein idealer Platz für das Schönecker Wibli gefunden. Die markante Esche wurde im vergangenen Jahr gefällt, als die neue Bushaltestelle angelegt wurde.

Man befürchtete, dass bei einem Sturm Äste auf die darunter liegende Haltestelle fallen und Menschen gefährden könnten. Beim Umsägen wurde weitsichtig gedacht, denn einen etwa drei Meter hohen Baumstumpf ließ man stehen. Und jetzt fand man dafür die richtige Verwendung.

Man setzte sich mit Werner Brohammer, deutscher Rekordmeister im Sportholzfällen und Spezialist für Figurensägen aus Hornberg, in Verbindung. Dann ging es fix. Brohammer rückte mit fünf Motorsägen unterschiedlicher Schwertformen an. Konzentriert und mit Liebe zum Detail sägte Brohammer in zwei Tagen das Schönecker Wibli in den dicken Baumstamm. Es wäre vielleicht noch schneller gegangen, doch unter der Rinde funkte es einige Male. Etliche Nägel kamen zum Vorschein, mit denen man früher Plakate am Baum befestigte. Brohammer musste deshalb ein paar Mal die Kettensägen nachschärfen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Prächtig in Holz gesägt steht jetzt das Schönecker Wibli mit einer Reisigwelle auf dem Rücken an unübersehbarer Stelle beim Buswartehäuschen. Ein kleines Dach kommt noch über das Bildnis, damit es besser gegen Witterungseinflüsse geschützt wird. "Wir haben da einen Sponsor", äußerte sich Ortsvorsteher Helmut Ruf zu den Kosten. Der Rest komme aus den eigenen Verfügungsmitteln.

Im Vöhrenbacher Städtle gibt es übrigens auch schon ein Schönecker Wibli. Dieses ist allerdings kleiner und wurde von Hermann Zierow geschnitzt. Die Figur ziert den Brunnen vor dem Uhrmacherhüsli.