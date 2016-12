Vöhrenbach Räte ärgern sich über EU-Bürokratie

Vöhrenbach. Da das Vergaberecht und die Ausschreibung in den vergangenen Jahren immer komplizierter wurden, sieht die Verwaltung keine andere Möglichkeit, als die Ausschreibung für die Gebäudereinigung durch ein Fachunternehmen ausführen zu lassen.

Im Gemeinderat waren aber einige Mitglieder der Meinung, dass man einen anderen Weg finden sollte, um die 11 000 Euro allein für die Ausführung der Ausschreibung einzusparen. Da die Gebäudereinigung in Vöhrenbach ein größerer Posten ist, muss auf jeden Fall öffentlich ausgeschrieben werden. Ab einer Summe von 209 000 Euro im Lauf von vier Jahren für die Gebäudereinigung muss die Ausschreibung europaweit erfolgen. Bisher waren es in Vöhrenbach pro Jahr etwa 90 000 Euro, die Summe würde also voraussichtlich deutlich überschritten.

Wie Axel Wittlinger den Gemeinderäten erläuterte, seien die Anforderungen an eine solche Ausschreibung inzwischen so umfangreich, dass kleinere Kommunen nicht mehr in der Lage seien, dies rechtssicher zu erledigen. Auch viele andere Kommunen bedienten sich entsprechender Fachbüros. Allerdings sei einzig die Firma Großhardt aus Sipplingen bereit, die Ausschreibung für Vöhrenbach in den nächsten Monaten zu übernehmen. Die Ausschreibung würde hier pauschal 11 186 Euro kosten. Falls entsprechende Probereinigungen gemacht werden müssen, sind hier weitere 2142 Euro notwendig.