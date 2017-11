Vöhrenbach "Manege frei" im bunten Turn-Zirkus

"Manege frei" hieß es am Sonntag beim Schauturnen des TV 1880 Vöhrenbach in der Sporthalle der Josef-Hebting-Schule.

Vöhrenbach. Und schon ging es los, allerlei Artisten traten aus dem angedeuteten Zirkuszelt auf die Bühne. Tänzerinnen, die über den Schwebebalken tanzten, an den Trapezen durch die Luft flogen, am Kasten verschiedene Figuren zeigten oder mit Bändern beeindruckende Formationen vorführten, gaben sich die Ehren Aber auch die Clowns durften nicht im Programm fehlen, und so konnten die Zuschauer miterleben, wie aus den ulkigen Spaßmachern in Ringelshirts, die in allen erdenklichen Arten über den Kasten flogen, großartige Artisten wurden. Abgesprungen auf dem Trampolin zeigten sie saubere Saltos, weite Flugrollen und vieles mehr. Die zahlreichen Zuschauer waren begeistert und gaben immer wieder Zwischenapplaus. Aber auch die Jüngsten des Turnvereins, das Purzelvolk, als gefährliche Löwen verkleidet, zogen in die Manege ein und zeigten ihr Können. Zum ersten Mal kam die neue Aitrack-Bahn zum Einsatz. Die aufblasbare Bodenmatte, die hohe Sprünge ermöglicht, kaufte sich der Verein von den gewonnenen 5000 Euro vom Vereinswettbewerb. "Mein Dank gilt unserer Sonja", erklärte der Vorsitzende Hermann Dotter am Ende der Aufführung und holte die Leiterin aller Formationen, Sonja Francic, zu sich. "Was wäre der Turnverein ohne dich", betonte er das große Engagement der Vollblut-Turnerin. Aber auch ihren zahlreichen Helfern gebührte Dank, und sie durften sich ein kleines Präsent für ihre Arbeit abholen.