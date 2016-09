Vöhrenbach Lehrerteam übernimmt erste Klasse

Vöhrenbach. "Maike Böhing fungiert in diesem Lehrerteam als Klassenlehrerin und wird von ihrem Kollegen Sebastian Göhl unterstützt", erklärte Tim Lutz, der Rektor. Mit 26 Schulanfängern habe es leider nicht ganz für zwei Schulklassen gereicht, vier Schüler fehlten dafür.

Kinderschutzbund verteilt Bio-Brotbox mit gesunden Leckereien

Gespannt und auch etwas aufgeregt standen die stolzen Erstklässler am Samstagmorgen in einer langen Reihe auf der Bühne der voll besetzten Vöhrenbacher Festhalle und warteten auf das Zeichen ihrer Lehrer, um das zuvor einstudierte englische Lied "Head, Shoulders, Knees and Toes" vorzutragen. Aber nicht nur für die Kinder war dieser Moment aufregend, sondern auch für die vielen Eltern und Familienangehörigen im Saal, die filmend und fotografierend vor der Bühne standen.