Der Kindergarten St. Johannes in Hammereisenbach hat einen neuen Elternbeirat gewählt. Ihm gehören (von links) Bianca Willmann (Vorsitzende), Carmen Hegenauer, Daniela Kuß, Sarah Striebel und Jule König an. Als erste Aktion steht das Mitorganisieren des Sankt-Martinsfestes auf dem Plan. Dieses wird am Freitag, 10. November, in Urach durchgeführt. Das Fest beginnt am 10. November um 17.30 Uhr in Urach mit einer kleinen Andacht in der Kirche, im Anschluss findet der Umzug statt und danach gibt Glühwein, Kinderpunsch und Würstchen. Foto: privat