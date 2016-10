Vöhrenbach Heimatstadt lebt in seiner Sammlung

Vöhrenbach. Der leidenschaftliche Sammler aus Vöhrenbach sammelt seit Jahrzehnten alles, was er in Zeitungen über Vöhrenbach und seine Ortsteile finden kann. Postkarten, Bücher und vor allem umfangreiches Bildmaterial vervollständigen seine Sammlung. So ist der selbst ernannte Archivar aus Vöhrenbach stets auf der Suche nach neuem "alten" Material.

"1970 habe ich angefangen", erzählt der Rentner. In den Anfangsjahren passten noch bis zu drei Jahre in einen breiten Leitz-Ordner, schnell füllte dann das Material eines einzigen Jahres einen gesamten Ordner. "Die Artikel, die ich früher aus den Zeitungen ausgeschnitten habe, vergilbten schnell. Heute drucke ich alles aus und habe eine bessere Qualität", erklärt er. So hält er immer Ausschau nach Angeboten von Druckerpapier und -patronen, Klarsichtfolien und Fotopapier.

Neben seinen privaten Sammlungen verwaltet er auch das Bilderarchiv des Arbeitskreises Stadtgeschichte der Heimatgilde Frohsinn. "Ich hoffe, dass der Arbeitskreis noch lange besteht und ich auch all meine Unterlagen dorthin vererben kann", gesteht er. Für seine Sammlung ist er immer auf der Suche nach alten Fotos, scannt die Dias und Negative, die er findet ein und ordnet die neuen Funde den entsprechenden Ordnern zu.