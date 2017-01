Mit sieben Pferdestärken in Hammereisenbach unterwegs waren diese Reiter. Die herrlich verschneite Landschaft im Bregtal sei ein wahrer Genuss, beteuerten sie. Aufgebrochen waren die Reiter in Hubertshofen. Im Bernreutehof in Hammereisenbach-Bregenbach wurde sodann das Nachtquartier aufgeschlagen. Am folgenden Tag traten die Reiter die Heimreise an. Auf dem Bregtalwanderweg kamen sie unserem Fotografen vor die Kameralinse. Foto: Ketterer