Vöhrenbach Adventsmarkt mit Selbstgemachtem

"Weihnachten ist ein schönes Lichterfest, das in vielen Ländern und Kulturen gefeiert wird", so der Pfarrer. Viele Weihnachtslieder erklangen, die feierlich von der Bläserjugend unter Leitung von Bianca Willmann, sowie den Trommlern unter Leitung von Manuela Honeck umrahmt wurden. "Vieles was in der Welt passiert, stimmt uns nicht weihnachtlich", so Walter Riedel in seiner Begrüßung. Aber er freue sich umso mehr, dass so viele Leute gekommen seien.

Es war ihm eine besondere Ehre, dass er an diesem Nachmittag das Kronenkreuz an Katerina Olbrich überreichen konnte. Sie begann am 1. Oktober 1991 ihre Ausbildung im Fischerhof und ist nun seit 25 Jahren dort tätig. Ebenso erhielt sie die Urkunde von der Industrie und Handeslskammer für ihr Arbeitsjubiläum.

"Eigentlich wollte ich gar nichts kaufen und jetzt hab ich fast an jedem Stand was gekauft", lachte Stadträtin Andrea Fritschi. Sie meinte damit den Adventsmarkt, wo die Besucher noch einige Zeit verweilen konnten. Von Seifen über selbstgemachte Körbe bis hin zu Weihnachtsdekoration fand man alles im Angebot.