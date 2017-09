Villingendorf. Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro an zwei Autos ist es laut Polizeiangaben am Freitag gegen 11 Uhr in Villingendorf in der Hochwaldstraße gekommen. Dort stieß ein ortsunkundiger 27-jähriger Fahrer eines Mercedes der CLA-Klasse mit einem ebenfalls nicht mit den Straßenverhältnissen vertrauten 53 Jahre alten Lenker eines Opel Zafiras zusammen. Personen wurden nicht verletzt.