Villingendorf Rund um Familien und Kinder

Sie machte deutlich, dass der wirtschaftliche Gewinn der Kindererziehung vergesellschaftet worden sei, so dass alle davon in Rente, Pflege und im Krankheitsfall profitierten, während die Kinderkosten überwiegend bei den Eltern verblieben.

So entwickelte sich eine paradoxe Situation, dass nämlich ausgerechnet diejenigen, die für eine kommende in die sozialen Sicherungssysteme einzahlende Generation sorgten, indem sie Kinder haben und erziehen, selbst davon während der Erziehung und im Alter am wenigsten profitierten. Kinder- und Altersarmut hätten so trotz anderer sozialer Maßnahmen gravierend zugenommen.

Verena Föttinger: "Die Erziehungsleistung der Eltern muss viel stärker bei der Pflege- und Rentenversicherung angerechnet werden."